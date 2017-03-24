6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: пример заполнения по подрядчикам

Налоговики разъяснили, как показать в 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года вознаграждение подрядчику.

Вознаграждение подрядчику отразите в строке 020 годовой 6-НДФЛ, если выплатили его в 2016 году. Ведь дата получения этого вида — день выплаты (п. 1 ст. 223 НК РФ).

Если в 2016 году только подписали акт приемки, а работы оплатили в январе, вознаграждение в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года не показывайте (письмо ФНС России от 05.12.2016 № БС-4-11/23138@).

В разделе 2 покажите только те вознаграждения подрядчикам, если срок уплаты НДФЛ по которым выпал на период с 1 октября по 31 декабря 2016 года (письмо ФНС от 15.12.2016 № БС-4-11/24063@).

Вознаграждение исполнителю — индивидуальному предпринимателю НДФЛ не облагается. Поэтому его в годовой 6-НДФЛ не отражайте.

Чтобы не допустить ошибок в отчете, посмотрите статью «6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: пример заполнения».

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