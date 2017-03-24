Обновлены документы для зачета и возврата налогов и взносов

С 31 марта заявления о возврате и зачете излишне уплаченных налогов, взносов, пеней и штрафов надо подавать по новым формам. Они утверждены приказом ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@.

С этой же даты утратят силу формы заявлений, утвержденные приказом ФНС России от 03.03.2015 № ММВ-7-8/90@.

Новые формы заявлений стали больше: на зачет состоит из двух страниц, на возврат – из трех.

Кроме того бланки напоминают машиночитаемую форму декларации. На каждой странице есть штрих-код, а поля выглядят как в налоговой отчетности.

Скачать бланк заявления на зачет налогов и взносов в PDF >>

Скачать бланк заявления на возврат налогов и взносов в PDF >>

Подать заявление можно в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В распоряжении редакции журнала «Главбух» оказался рекомендуемый ФНС электронный формат. И вы уже сейчас можете с ним ознакомиться. Напомним, ранее заявление по ТКС не отправляли.

Советуем почитать: