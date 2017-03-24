Кассовый чек дополнен новыми реквизитами

Налоговики дополнили перечень обязательных реквизитов кассовых чеков. Соответствующий приказ от 21.03.32017 № ММВ-7-20/229@ направлен на регистрацию в Минюст.
Помимо привычных реквизитов на новых кассовых чеках, пробиваемых на онлайн-кассах, будут отражаться:
- номер фискального документа;
- фискальный признак документа;
- номер смены;
- порядковый номер за смену;
- вид налогообложения.
Также обязательным реквизитом станет QR-код. Благодаря этому коду покупатели смогут проверять легальность покупки/
Напомним, на рассмотрение в Госдуму поступил законопроект № 110014-7, который предусматривает отсрочку перехода на онлайн-кассы до 2021 года. Но не для всех.
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