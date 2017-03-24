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ФНС: когда предприниматель потеряет патент

24 марта 146 просмотров

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Налоговики напомнили, в каких случаях предприниматель может утратить право на патентную систему (письмо от 06.02.2017 № СД-19-3/19@).

С 2017 года действуют только две причины, когда ИП может потерять патент:

  • превышение лимита по доходам — 60 млн. руб. для доходов от реализации по всем видам патентной деятельности;
  • нарушение лимита по средней численности персонала — 15 человек.

Если ИП опоздает с налогом, с патента он не слетает. Но налоговики выставят требование об уплате налога и начислят пени.

Также за неуплату грозит штраф. Его размер — 20% от суммы неперечисленного платежа по патенту (ст. 122 НК РФ).

Напомним, ранее несвоевременная уплата патентного налога была основанием для утраты права на патент.

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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