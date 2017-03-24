ФНС: когда предприниматель потеряет патент

Налоговики напомнили, в каких случаях предприниматель может утратить право на патентную систему (письмо от 06.02.2017 № СД-19-3/19@).

С 2017 года действуют только две причины, когда ИП может потерять патент:

превышение лимита по доходам — 60 млн. руб. для доходов от реализации по всем видам патентной деятельности;

нарушение лимита по средней численности персонала — 15 человек.

Если ИП опоздает с налогом, с патента он не слетает. Но налоговики выставят требование об уплате налога и начислят пени.

Также за неуплату грозит штраф. Его размер — 20% от суммы неперечисленного платежа по патенту (ст. 122 НК РФ).

Напомним, ранее несвоевременная уплата патентного налога была основанием для утраты права на патент.

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