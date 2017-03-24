Поменяются реквизиты счета-фактуры

В счете-фактуре появится новый реквизит. Соответствующий законопроект № 48913-7 Госдума приняла в третьем чтении.
В счетах-фактурах на реализацию товаров, передачу прав и получение оплаты потребуется указывать идентификатор государственного контракта и договора.
Изменения вступят в силу через месяц после опубликования закона и не ранее первого числа очередного налогового периода.
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