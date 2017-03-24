Минфин разъяснил, как начислять НДС при передаче арендных прав

Минфин в письме от 15.02.2017 № 03-07-11/8358, разъяснил порядок начисления НДС при передаче арендных прав в следующей ситуации.

На аукционе продаются права на заключение договора аренды земельного участка под жилищное строительство. Причем они включают обязанность застройщика компенсировать затраты на расселение аварийного дома.

В этом случае НДС начисляется с договорной цены передаваемых прав. Это цена формируется с учетом компенсационных выплат.

О том, на какие особенности обратить внимание в годовой отчетности застройщика, читайте в журнале «Учет в строительстве».

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