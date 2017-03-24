Бухгалтерский баланс за 2016 год принимают по новым правилам

Сдавать бухгалтерский баланс за 2016 год (форма 1) и отчет о финансовых результатах (форма 2) надо по новым правилам. Налоговики поменяли электронный формат бухгалтерской отчетности (приказ от 20.03.2017 № ММВ-7-6/228@).

Старый формат отчетности отменен приказом ФНС России от 20.03.2017 N ММВ-7-6/227@.

Что изменилось в формате? В основном изменения затронули описание технических требований к файлам следующих отчетов:

бухгалтерский баланс государственного (муниципального) учреждения;

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (форма №2);

бухгалтерский баланс кредитной организации (публикуемой формы);

упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Будьте внимательны перед отправкой отчетов. Что касается компаний, которые уже сдали отчетность и получили квитанцию о приеме, пересдавать ничего не нужно. Это нам подтвердили в опрошенных управлениях ФНС и налоговых инспекциях.

Специалисты операторов, через которых вы сдаете отчетность, демонстрируют готовность к работе по-новому. Так, Артем Прескарьян, эксперт Контур.Экстерн, подтвердил, что система обновлена и сдавать отчетность в новом формате без проблем можно с понедельника - 27 марта. Однако нельзя исключить, что не все налоговые инспекции успели обновить программное обеспечение. Значит, где-то возможны и отказы в приеме отчетности нового формата.

Напомним, срок сдачи бухгалтерского баланса за 2016 год истекает 31 марта 2017 года.

Еще по теме:

Читайте также: