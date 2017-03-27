С 27 марта 2017 года ЦБ РФ снизил ставку рефинансирования до 9,75 процентов. Значение ставки рефинансирования в 2017 году банк снижает впервые (указание Банка России от 11 декабря 2015 г. № 3894-У).

24 марта Центробанк опубликовал на своем официальном сайте информационное сообщение о снижении ключевой ставки с 10 до 9,75 процентов годовых. В последний раз ставка снижалась 19 сентября 2016 года.

Как следствие уменьшатся пени за просрочку налогов и взносов, материальная выгода от экономии на процентах и компенсация за задержку заработной платы, которые напрямую зависят от ставки рефинансирования.

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