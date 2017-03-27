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ЦБ РФ снизил ставку рефинансирования - 2017

27 марта 1692 просмотра

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С 27 марта 2017 года ЦБ РФ снизил ставку рефинансирования до 9,75 процентов. Значение ставки рефинансирования в 2017 году банк снижает впервые (указание Банка России от 11 декабря 2015 г. № 3894-У).

24 марта Центробанк опубликовал на своем официальном сайте информационное сообщение о снижении ключевой ставки с 10 до 9,75 процентов годовых. В последний раз ставка снижалась 19 сентября 2016 года.

Как следствие уменьшатся пени за просрочку налогов и взносов, материальная выгода от экономии на процентах и компенсация за задержку заработной платы, которые напрямую зависят от ставки рефинансирования.

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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