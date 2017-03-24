С 27 марта 2017 года ключевая ставка ЦБ РФ снизится до 9,75 процентов. Вслед за ключевой ставкой до такого же уровня снижается значение ставки рефинансирования (указание Банка России от 11 декабря 2015 г. № 3894-У).

24 марта Центробанк опубликовал на своем официальном сайте информационное сообщение о снижении ключевой ставки с 10 до 9,75 процентов годовых. В последний раз ставка снижалась 19 сентября 2016 года.

Как следствие уменьшатся пени за просрочку налогов и взносов, материальная выгода от экономии на процентах и компенсация за задержку заработной платы, которые напрямую зависят от ставки рефинансирования.

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