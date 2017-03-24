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Впервые в 2017 году снижается значение ставки рефинансирования

24 марта 333 просмотра

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С 27 марта 2017 года ключевая ставка ЦБ РФ снизится до 9,75 процентов. Вслед за ключевой ставкой до такого же уровня снижается значение ставки рефинансирования (указание Банка России от 11 декабря 2015 г. № 3894-У).

24 марта Центробанк опубликовал на своем официальном сайте информационное сообщение о снижении ключевой ставки с 10 до 9,75 процентов годовых. В последний раз ставка снижалась 19 сентября 2016 года.

Как следствие уменьшатся пени за просрочку налогов и взносов, материальная выгода от экономии на процентах и компенсация за задержку заработной платы, которые напрямую зависят от ставки рефинансирования.

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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