СЗВ-СТАЖ - новая отчетность в ПФР: когда сдавать

Форма СЗВ-СТАЖ – новая отчетность в ПФР – нужна, чтобы отчитаться о стаже работников. Бланк утвержден постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п.
Впервые сдать СЗВ-СТАЖ надо по итогам 2017 года. Крайний срок сдачи — 1 марта 2018 года. Но в двух случаях форму потребуется сдать раньше:
- компания ликвидируется до окончания 2017 года;
- сотрудник выходит на пенсию.
Во втором случае подать сведения в фонд надо в течение трех календарных дней с даты, когда сотрудник обратился с заявлением о назначении пенсии.
В отчете СЗВ-СТАЖ на пенсионера заполните все разделы, включая 4 и 5. В отчете на всех работников перечислите их друг за другом в одной таблице, а разделы 4 и 5 оставьте пустыми.
Смотрите подробнее, как заполнить новую форму СЗВ-СТАЖ >>
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