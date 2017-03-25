СЗВ-СТАЖ - новая отчетность в ПФР: когда сдавать

Форма СЗВ-СТАЖ – новая отчетность в ПФР – нужна, чтобы отчитаться о стаже работников. Бланк утвержден постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п.

Впервые сдать СЗВ-СТАЖ надо по итогам 2017 года. Крайний срок сдачи — 1 марта 2018 года. Но в двух случаях форму потребуется сдать раньше:

компания ликвидируется до окончания 2017 года;

сотрудник выходит на пенсию.

Во втором случае подать сведения в фонд надо в течение трех календарных дней с даты, когда сотрудник обратился с заявлением о назначении пенсии.

В отчете СЗВ-СТАЖ на пенсионера заполните все разделы, включая 4 и 5. В отчете на всех работников перечислите их друг за другом в одной таблице, а разделы 4 и 5 оставьте пустыми.

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