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СЗВ-СТАЖ - новая отчетность в ПФР: когда сдавать

25 марта 178 просмотров

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Форма СЗВ-СТАЖ – новая отчетность в ПФР – нужна, чтобы отчитаться о стаже работников. Бланк утвержден постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п.

Впервые сдать СЗВ-СТАЖ надо по итогам 2017 года. Крайний срок сдачи — 1 марта 2018 года. Но в двух случаях форму потребуется сдать раньше:

  • компания ликвидируется до окончания 2017 года;
  • сотрудник выходит на пенсию.

Во втором случае подать сведения в фонд надо в течение трех календарных дней с даты, когда сотрудник обратился с заявлением о назначении пенсии.

В отчете СЗВ-СТАЖ на пенсионера заполните все разделы, включая 4 и 5. В отчете на всех работников перечислите их друг за другом в одной таблице, а разделы 4 и 5 оставьте пустыми.

Смотрите подробнее, как заполнить новую форму СЗВ-СТАЖ >>

Форма СЗВ-СТАЖ (бланк)

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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