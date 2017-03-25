Новые поступления в раздел «Ответы на вопросы» от 25.03.2017: Основные средства , УСН, Бухгалтерский учет

Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Объект основных средств, принятый на учет
- Книга доходов и расходов на УСН
- Дебиторская задолженность граждан с истекшим сроком исковой давности.
- Договор аренды транспортного средства без экипажа
- Перевод в должности
- НДС при реализации товаров
- Расчет НДФЛ
- Расходы на обязательный медосмотр сотрудников
- Декларация по налогу на прибыль.
- Сделка по переводу земельного участка от гражданина к администрации
- На какой счет надо делать списание тонера?
- Ведение бухучета организацией субъектом малого предпринимательства.
- Возмещение морального вреда и материального ущерба
- Пени за просрочку арендного платежа. Налог на прибыль
- как провести услуги по обучению охране труда за счет ФСС
- Остаток по счетам расходы будущих периодов
- Инструктаж по технике безопасности для ИП
- оформление спец.одежды
- Какими документами должен сопровождаться выпуск продукции?
- Договор об оказании спонсорской безвозмездной помощи
- Нежилые помещения в аренду
- Доначисление транспортного налога, арбитраж
- Вычет на ребенка, 3-НДФЛ
- Декларация по налогу на имущество: основные средства
- Исправление ошибок и сдача уточненной декларации по налогам
- Обособленные подразделения.
- Применение ККТ
- Проведение аттестации рабочих мест
- Отражение остатка сумм бюджетного финансирования
- Заполнение расчетной ведомости
- Больничный лист
- Юридический адрес компании
- Перевод на полный график работы
- Штрафы, если декларация ЕНВД сдана по старой форме
- Упростить бухучет малым компаниям.
- Как определить налоговую базу по налогу на имущество?
- Начисления по больничному листу
- Заполнение платежного поручения
- Отражение в учете финансовой помощи
- какие документы оформляются при организации гаражного кооператива
- Расчет транспортного налога
- Легковой автомобиль в лизинг
- Оформление накладной и счет-фактуры
- Договор лизинга
- Срок полезного использования лизингового имущества
- Неуплата задолженности по договору подряда.
- Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете затраты?
- Уплата пени по решению выездной проверки
- Договор с физическим лицом по поиску клиента, на продажу продукции.
- НДФЛ с больничного листа в расходы УСН
- Применение БСО
- Земельный налог
- Социальный вычет на лечение
- Отпуск по беременности и родам
- Документальное оформление продажи товаров в розницу
- Отражение вознаграждения по гражданско-правовому договору на выполнение юридических услуг
- Форма 265-АПК Отчет о движении материальных ценностей
- Переход с общего режима на УСН (доходы минус расходы).
- Определение статуса сотрудника в целях уплаты НДФЛ
- Командировка президента фирмы с женой: списание затрат
- Отражение в учете реализации материалов
- Больничный во время ежегодного отпуска
- Размер минимальной торговой наценки
- Учитывать ли патент в качестве нематериальных активов
- Договор займа
- Как правильно оформить доп. соглашение
- Определить финансовый результат деятельности организации.
- Пересчет пособия по беременности и родам
- Залог при аренде квартиры организацией является доходом арендодателя?
- Договор страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой на 1 год.
- Периодичность представления справки, подтверждающей, что ребенок студент
- Выплата единовременного пособия.
- Формирование первоначальной стоимости рекламных банеров
- Выходное пособие в размере 3-хкратного оклада налоговый учет
- Покрытие убытков прошлых лет нераспределенной прибылью текущего года.
- Оформление ежегодного отпуска сотрудников у ИП
- Какой прожиточный минимум для жителей Крайнего Севера (Республика Коми, г.
- Определение амортизационной группы ОС
- Постановка на учет светового табло
- Учет НЗП.
- Договоры аренды транспортных средств у сотрудников и иных физических лиц.
- ИП начал деятельность в другом регионе, как платить налоги?
- Включение стоимости безвозмездно полученного имущества в доходы ТСЖ
- Ответственность за непроведение обязательного аудита
- Премирование руководителя
- ИП совмещает два режима ЕНВД
- нулевой отчет по УСН
- Транспортный налог с транспорта, аходящегося в лизинге.
- Применение повышающих коэффициентов по транспортному налогу
- Убытки прошлых лет. Расчет налога на прибыль.
- Как провести инвентаризацию
- Следует ли начислять транспортный налог
- Начисление амортизации, если ОС приобретено за счет субсидии
- На кого выписать РКО при сдаче в инкассацию
- Нужно ли начислять амортизацию арендодателю-предпринимателю
- Отражение в учете передачу имущества в аренду
- Вклад учредителя
- Больничный открыт в выходной день
- Получение налогового вычета при продаже недвижимости и земельного участка
- Какие документы вправе требовать при проверке представители Росалкогольрегулирования
- Выплата премия сотрудникам
- Срок привлечения за нарушение лимита наличных расчетов
- Учет премий при расчете среднего заработка и отпускных
- Отражение в налоговом учете расходов на развлечение сотрудников
- Затраты по КРС
- Отражение в учете расходов на ремонт
- Уточненная декларация по НДС
- Заявление в ИФНС при реорганизации организации.
- Имущественные паи
- Оформить в бухучете реализацию товаров через посредника.
- Порядок временного замещения руководителя.
- Налоговый агент по НДФЛ
- Срок выплаты страховых взносов с зарплаты
- Налоги и страховые взносы, уплачиваемые предпринимателем
- Взносы в ПФР по дополнительным тарифам
- Санкции за нарушение срока уплаты НДС
- Убыток
- Расчет взносов ИП
- Отразить переклассификацию денежных средств.
- Заполнение декларации НДС налоговым агентом
- Пособие по уходу за ребенком
- Имущество, полученное в лизинг и лизинговые платежи
- Восстановление НДС при выявлении недостачи
- Заявлении на подтверждение основного вида деятельности
- Обособленное подразделение, ЕНВД
- Как отразить в отчете 2-НДФЛ доход, исчисленный и удержанный
- Зачет взаимных требований
- ИП на ЕНВД
- Отпуск по уходу за ребенком в отпускной стаж
- Уточненная декларация по НДС
- Номинал векселя
- Проводки по пожертвованию церкви
- Расчет пособия по временной нетрудоспособности
- Оформление документов, если сотрудник принимается на 0,5 ставки.
- Как должна быть правильно оформлена ТТН
- Декларация по налогу на прибыль при убытке
- Ликвидация некоммерческого партнерства
- Заполнение КМ-6 при применении эквайринга
- Недвижимое имущество
- Расчет районного коэффициента для сотрудника, работающего в другой местности
- Организация складского учета
- Применение ЕНВД
- Агентские услуги по оптовой продаже дизтоплива.
- Куда отнести бытовку?
- Страхование автомобиля
- Выходное пособие при сокращении при сменном графике работы
- Порядок ведения кассовых операций
- Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете.
- Подпись председателя врачебной комиссии в больничном
- Проводки по выдаче призов
- Закрытие дебиторской задолженности
- Субсидия на организацию рабочего места для инвалида.
- Договор на оказание услуг
- Смена учредителей. Надо ли сообщать в налоговую инспекцию?
- Суммовые разницы
- Закрытие 76 счета
- Отразить в бухучете приобретение ГСМ по топливным картам.
- Погашение займа перед учредителем
- Убытки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль
- Договор цессии
- Можно ли выставить счет заказчику на работу в выходные дни
- Реорганизация организации в форме выделения.
- Расчет земельного налога при изменении стоимости
- В каком периоде отражать НДС?
- Получение займа у контрагента
- в РСВ-1 указали ошибочно ОКАТО вместо ОКТМО
- Условия признания расходов при расчете единого налога
- Расчет транспортного налога при продаже автомобиля
- Договор о переводе долга.
- НДС при экспорте в страны – участницы Таможенного союза.
- Бесплатная передача деталей для проведения испытания.
- Как применять универсальный передаточный документ (УПД)?
- Доверенности на ответственных лиц на право подписи вместо ген.
- Составление бухгалтерского баланса фирмы, находящейся на УСН