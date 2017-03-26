Новые поступления в раздел «Ответы на вопросы» от 26.03.2017: Бухгалтерский учет, Бухгалтерия для всех, Отчетность

Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Расчет величины собственного капитала
- Выплата дивидендов иностранной организации
- Корректное отражение кодов ОКТМО в налоговой отчетности
- Договор поручительства
- Отчеты в Росстат по микропредприятию.
- Спонсорская помощь
- Выплаты необлагаемые страховыми взносами
- Расчетный счет ИП
- Расчет больничного по беременности и родам
- Когда начислять проценты за пользование займом и штраф
- Сокращение беременной сотрудницы: кто оплатит пособие по беременности
- Расчет НДС
- Обязательные медосмотры водителей
- Расходы на проезд в командировке
- Как правильно оформить документы по испытанию витрин
- Является ли транспортный налог, налогом на имущество для ИП
- Выплата выходного пособия
- Договор на оказание услуг по организации деловой поездки
- "Перевыставление» услуг
- Два вида договора с физическим лицом
- Отражение в учете недостачи в кассе
- НДС при продаже товаров по сниженным ценам
- Облагается ли вагон-дом налогом на имущество?
- Код НДФЛ для сверхнормативных суточных
- Может ли нерезидент открыть счет как физлицо в банке
- Как оформить корпоратив?
- Как выплатить пособие по уходу за ребенком
- Налог на прибыль: включаются ли суммы пени
- Какие ставки транспортного налога следует применять для тракторов?
- Регистрация компании по юридическому и фактическому адресу
- Вправе ли мы требовать выделение НДС?
- Справка 2-НДФЛ
- Переложенное бремя ответственности за поставщика на плечи покупателя
- У генерального поменялась фамилия
- Распределение страховых взносов
- Декларация 3-НДФЛ
- Отнесение к виду имущества
- Кассовая дисциплина индивидуального предпринимателя
- Расторжение договора аренды организацией по адресу обособленного подразделения
- Ошибки в бухучете
- Учет БСС "Система Главбух" при УСН
- Оплата НДФЛ с долей участников ООО
- Ведение книги учета доходов и расходов
- Продажа товара за наличный, безналичный расчет
- Перенос резерва по отпускам
- Вид деятельности
- Расходы на сервисное обслуживание в БУ
- бухучет при перечислении финпомощи
- Учет при импорте товаров из Белоруссии
- агентский договор
- Заполнение Приложения 5 листа декларации по прибыли
- Возврат товара с истекшим сроком годности
- Выплата действительной стоимости доли учредителю
- Списание неликвидного имущества
- Покупка компьютерных программ
- Сроки хранения документов по личному составу
- Декабрьские доходы перечисленные в январе в 2-НДФЛ
- Договор аренды.
- Агентский договор
- Резервы по оплате отпусков
- Выплатить дивиденды за счет прибыли прошлых лет.
- уменьшение УСН при переходе на патент
- с какой даты начинается отсчет срока исковой давности
- Вычет входного НДС за электроэнергию
- Как принять на учет автомобиль?
- Выплата действительной стоимости доли учредителю
- недоимкапо налогу
- Применение УПД
- Товарная накладная
- Заполнение 2-НДФЛ
- сообщать ли в налоговую об изменении домашнего адреса учредителя
- Предприниматель- платежный субагент
- Безвозмездная передача исключительного права на программный продукт.
- Учет доставки товаров до места ремонта и обратно
- Применение ККТ
- договор купли-продажи товаров
- полученная с опозданием счет-фактура
- Расходы на страхование при расчете единого налога УСН
- Использование УПД
- Заказчик (застройщик) намерен рассчитаться квартирой
- Отражение алиментов
- оплата в безналичном виде через электронные деньги
- Бухгалтерский учет расходов на страхование
- Возврат товара, в стоимость которого включен НДС
- Реорганизации в форме выделения
- Ставки транспортного налога в Москве
- сведения о смене руководителя
- Наличие механика и медицинского работника в штате
- Оформить и отразить в бухучете выдачу спецодежды сотрудникам.
- Оплата корпоративных мобильных номеров при УСН.
- Персонифицированный учет
- Первичные документы при реализации товаров
- Налоговый вычет при продаже имущества
- Учет дебиторской задолженности
- Отдел кадров ошибочно поставил печать другой организации
- Налог на имущество. Мурманская область
- Переоформить трудовую книжку.
- Расчет земельного налога
- Утрата права на патент при опоздании с оплатой
- размещение денежных средств
- Справка 2-НДФЛ: какой ставить код дохода
- Отчет о движении денежных средств
- декларацию по УСН
- Налоговые декларации при отсутствии деятельности
- Страховые взносы по срочному договору
- Отражение в учете расходов на участие в аукционе
- Внешнеторговый контракт. НДС.
- подготовительные расходы
- ИП - на патентной системе налогообложения и на УСН
- Учет новации
- НДС при получении аванса от принципала
- Приказы в ООО
- Можно ли провести взаимозачет между несколькими организациями?
- Постановка на учет ОС, требующего государственной регистрации
- Отражение расходов на строительство
- Смена главного бухгалтера: уведомлять ли налоговую инспекцию
- Отличия бухгалтерского учета ООО от ЗАО
- ККТ при эквайринге
- Книга учета доходов и расходов
- В какой момент отражать доход при ОСНО
- Порядок заполнения строки 270 в декларации по имуществу
- НДС при факторинге
- Налоговый вычет при продаже имущества
- Пособие по уходу за ребенком при переводе сотрудника
- оплата банковской картой услуг
- Расходов на питания и проживания сотрудников субподрядчика
- Учет оплаты частями
- Как использовать чистую прибыль
- О расторжении договора арендодателя в связи с убыточностью его деятельности
- смена основного вида деятельности
- Расходы, не учитываемые при налогообложении в декларации прибыли
- Прием на работу сотрудницу из Украины
- Расчеты по обязатетьствам
- Раздел 3 в декларации по налогу на имущество
- Покупка товаров через интернет-магазин
- Членские и целевые взносы
- Обязанность по ведению кассовой книги
- Отнесение автомобиля к тому или иному коду ОКОФ
- Страховые взносы по ГПД
- Директор уходит в декрет, но будет работать удаленно
- О необходимости путевых листов
- Начисление НДС
- Налог на прибыль: убытки прошлых лет
- Когда обязательна аудиторская проверка?
- Договоры на оказание услуг по сдаче отчетности
- Справка 2-НДФЛ
- Учет затрат на незавершенное строительство
- Договор займа
- Учет целевых средств
- Уведомление налогового органа об отказе от ЕНВД
- Обязанность ИП по сдаче декларации по земельному налогу
- зачем ФСС требует справку об остатках на счету
- Средства для обеспечения участия в открытых аукционах
- Последствия в случае несвоевременной выплаты заработной платы
- Применение УПД при оказании услуг аренды
- Надо ли восстанавливать НДС при сносе зданий
- Книга учет доходов и расходов
- Отражение в учете уценки материалов
- Прием наличных денег от покупателя
- Коммунальные платежи за арендованное имущество
- Подписание счетов-фактур уполномоченными лицами
- Подписи в РКО и ПКО ИП
- Денежная премия от заказчика за досрочное выполнение работ
- Проводки по кассе при получении оплаты
- Порядок выплаты дивидендов и документальное оформления
- Облагаемая база по взносам при реорганизации
- Трудовой договор при УСН
- УСН: исполнение обязательства третьим лицом
- Передача благотворительной помощи некоммерческой организации
- Учет при покупке оборудования у нерезидента
- Кто может подписывать банковские документы
- Расчетный период при расчете пособия по беременности и родам
- Могут ли компании резиденты заключить договор с долларах США
- документооборот при аренде авто предприятия
- Учет маркированных и не маркированных конвертов