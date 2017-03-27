Наши сайты
3 месяца подписки в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№7
Апрель

В свежем «Главбухе»

Номер за пять минут

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№7

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2017 году: новые размеры

27 марта 570 просмотров

Новости по теме

В 2017 году пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выросло. Максимальный размер пособия увеличился с 1 января. А минимальный – с 1 февраля.

Максимальное пособие с 2017 года равно 23 120,66 руб. Минимальное ежемесячное пособие по уходу составляет:

  • за первым ребенком – 3065,69 руб.;
  • за вторым, третьим и т. д. ребенком – 6131,37.

Пособие по уходу за третьим и последующими детьми, такое же, как на второго — 6131,37 руб. с 1 февраля 2017 года, 5817,24 руб. –до 1 февраля.

Правила расчета детского пособия в целом не поменялись. Но расчетный период теперь другой. Подробности – в статье «Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2017 году».

Детские пособия в 2017 году: новые размеры с 1 февраля

Коллеги путают, когда заработок для пособий делить на 730, 731 и 732

Еще статьи по этой теме:

Дорогой коллега, для Вас четверть года и королевский фарфор в подарок!

Подпишитесь сегодня на 15 месяцев «Главбуха» по цене 12.
И мы подарим Вам легендарный чайный сервиз!

Узнайте как купить дешевле>>


На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.



Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме

из Журнала по теме


Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

Опросы

Какие займы выдает ваша компания?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.



Самые интересные статьи:

По-новому подтверждайте вид деятельности в ФСС

Путаница с полем 101 и еще две причины срочно свериться с инспекцией по взносам

Вечные претензии к бухгалтерии