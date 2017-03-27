Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2017 году: новые размеры

В 2017 году пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выросло. Максимальный размер пособия увеличился с 1 января. А минимальный – с 1 февраля.

Максимальное пособие с 2017 года равно 23 120,66 руб. Минимальное ежемесячное пособие по уходу составляет:

за первым ребенком – 3065,69 руб.;

за вторым, третьим и т. д. ребенком – 6131,37.

Пособие по уходу за третьим и последующими детьми, такое же, как на второго — 6131,37 руб. с 1 февраля 2017 года, 5817,24 руб. –до 1 февраля.

Правила расчета детского пособия в целом не поменялись. Но расчетный период теперь другой. Подробности – в статье «Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2017 году».

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