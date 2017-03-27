Стало ясно, какой признак расчета должен быть в кассовом чеке при возврате товаров

В случае возврата товаров в кассовом чеке или бланке строгой отчетности надо указать признак «возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него, - возврат прихода» (письмо Минфина России от 1 марта 2017 г. № 03-01-15/11622).

Кассовый чек с признаком возврата прихода формируется на ККТ той же компании или предпринимателя. В Минфине также пояснили, что:

разработан приказ ФНС России «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию». Он предусматривает соответствующие признаки способа расчета, применение которых осуществляются при авансе, предоплате;

за разъяснениями по вопросу соблюдения порядка ведения кассовых операций, в том числе выдачи денежных средств за возвращенный товар не в день покупки такого товара и документального оформления такой операции, необходимо обращаться в Банк России.

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