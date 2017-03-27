Новые поступления в раздел «Ответы на вопросы» от 27.03.2017: Кассовая дисциплина, ККТ, БСО, Бухгалтерский учет, Посреднические договоры

Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Применение ККТ
- Оказание финансовой помощи
- Продажа товаров через посредника при УСН
- Оформление повышения окладов
- Порядок отражение в бухгалтерском и налоговом учете возврата товара
- Увольнение сотрудника без его согласия
- Учет не израсходанного резерва сомнительных долгов
- Отчет СЗВ-6
- Коэффициент вредности 3.1: платить ли взнос в ПФР
- Внесение дополнительных сведений в форму М-15
- Книга доходов и расходов при ЕСХН
- Передача материалов в переработку
- Отчисления в резерв
- Займ
- Отчетность ИП на УСН, если нет доходов, расходов
- Облагаемые доходы
- Расчет оплаты в период простоя
- Требование бухгалтерской отчетности с подведомственных организаций
- Земельный налог: как правильно указать ОКТМО
- Вид деятельности в соответствии с ОКВЭД
- Вахтовый метод работы
- в каком году организации на УСН следует признать доход по векселю
- Бухгалтерский баланс при УСН за 2015 год
- На рублевый расчетный счет поступила иностранная валюта
- Материальная помощь в Отчет о финансовых результатах
- Отражение затрат на установку оборудования
- Доход на УСН
- Ставки, льготы по налогу на прибыль в Москве
- Кассовая дисциплина ИП
- Пособие по беременности и родам
- Отражение в учете остатка кредитных средств
- Доход сотрудника в обособленном подразделении
- Признание сделок контролируемыми
- Ответственность, если сотрудник не хочет в отпуск
- Обязанность предоставления декларации по земельному налогу
- Изменение документов в связи со сменой фамилии
- Прекращение обязанности по уплате налогов и предоставлению отчетности в связи со смертью предпринимателя
- Уточненная декларация по налогу на прибыль
- ставка НДС при перевозке через границу
- Возмещение убытков при ДТП
- Расчет земельного налога
- Налоговый агент по НДФЛ
- Кадастровая оценка земельных участков
- Акциз с продажи моторного масла литрами
- Реализация имущества. УСН
- Ставки земельного налога по городу Сургуту,Сургутскому району
- Тройственное соглашение по Рязанской области на МРОТ на 2014 год.
- Периодичность получения стандартного вычета на ребенка
- Учет в благотворительном фонде
- Отражение в учете НМА
- Оплата больничного листа
- Первичные документы при ремонте офиса
- Инвентаризация расчетов
- Зачет излишков и недостач при инвентаризации
- Отпускные по беременности и родам в 2-НДФЛ
- Переплата налога на прибыль
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Отражение НДС
- Как делать проводки при начислении квартплаты
- Расчет земельного налога
- Ликвидационный баланс
- Обязанности налогового агента по НДС при аренде муниципального иммущества
- Контролируемая задолженность
- Расходы на страхование сотрудников
- Договор коллективного страхования жизни сотрудников: удержание НДФЛ
- Страховые взносы на страховые премии
- Сокращение сотрудника во время учебного отпуска
- Начисление взносов в ПФР по дополнительным тарифам
- Оплачена дебиторская задолженность прошлых лет! Какие сделать проводки
- Проверка налоговых деклараций
- Доплата за работу в праздничные дни
- Расшифровки аббревиатур акций
- Оценка условий труда работников
- Операции с тарой, используемой для упаковки товара
- Перечисление НДФЛ
- Санкции за отсутствие аудиторского заключения
- Валютные операции: поступление денежных средств
- Покупка земельного участка
- КПП при заполнении декларации по транспортному налогу
- Учет расхождений в бухгалтерской отчетности
- Резервный фонд общества с ограниченной ответственностью
- Необходимость ведения бухучета религиозными организациями
- Амортизация на крупный рогатый скот
- Полномочия проверяющих при камеральной проверке
- Отражение в учете обеспечение контракта
- Начисление НДС
- Передача директору автомобиля по договору дарения
- Отражение в учете расходов на аренду
- Оформить иностранца.
- Отражение госпошлины в учете
- Индивидуальные сведения в ПФР на бумажных носителях
- Начисление транспортного налога на проданный автомобиль
- Расчет пособия по беременности и родам
- Компенсация за разъездной характер работы
- Раздельный учет НДС с продаж.
- Вычеты при рождении ребенка у сотрудника
- Договор страхования сельхозугодий с Росгосстрахом.
- Фактическая начисленная зарплата меньше МРОТ
- Корректировочный счет-фактуру на уменьшение выставленных услуг
- Отражение хозяйственных операций при НИОКР
- Списание безнадежной дебиторской задолженности
- Договор аренды автомобиля
- Приостановление производства стекольной организации
- Какой код дохода НДФЛ при компенсационной выплате при увольнении ?
- Расчет среднего месячного заработка при увольнении по соглашению сторон
- Отражение полученной субсидии на предупреждение банкротства
- ИП на ЕНВД
- Книга учета доходов и расходов
- Членские взносы УСН
- Приобретение ТМЦ
- Можно ли применять код ОКВЭД 93.03?
- Ставка транспортного налога по г.Москве
- Товары переданные в переработку на сторон
- Списание спецодежды
- Учёт суммы оплаты за патент
- Обязательные реквизиты печати
- Как вернуть излишне уплаченные взносы в ПФР
- Учет спонсорской помощи при УСН
- Строка 121 приложения 5 раздела 2 прибыльной декларации
- Расчет транспортного налога за неполный период
- Определение ОКОФ для бытовки
- Таможенные операции
- Отражение в учете НДС
- Где покупать и ставить на налоговый учет ККТ?
- Договор аренды
- Отражение модернизации в налоговом учете
- УСН: финансовая помощь от учредителя
- Расчет лимита кассы
- Документы для подтверждения трудового стажа
- Порядок оплаты полевого довольствия
- увеличится ли себестоимость а/м на сумму премии сотрудников которые его ремонтировали
- Удержание НДФЛ с сумм взносов за обучение сотрудника
- Документы для отзыва сотрудника из командировки
- Как платить НДС при импорте из стран – участниц Таможенного союза
- Услуги по размещению рекламы
- Документы при реализации товара с НДС или без?
- Как учитывать в бухгалтерском учете земельный участок находящийся в федеральной собственности?
- Ремонт автомобилей. ЕНВД
- Отказ организации в выплата хпри рождении ребенка
- Наказание по российскому валютному законодательству
- Счет-фактура на проценты по займу,без НДС.
- Обучение за счет предприятия
- Отражение в учете штрафа
- Переход с УСН на ЕНВД в течение года