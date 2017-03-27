Подходит срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2016 год

31 марта истекает срок, когда компании должны сдать в налоговую инспекцию и органы статистики бухгалтерскую отчетность за 2016 год. Если вы еще не отчитались, при подготовке баланса вам нужно два нюанса.

Во-первых, сдавать бухгалтерский баланс за 2016 год (форма 1) и отчет о финансовых результатах (форма 2) надо по новым правилам. Налоговики поменяли электронный формат бухгалтерской отчетности (приказ от 20.03.2017 № ММВ-7-6/228@). Подробнее читайте здесь.

Во-вторых, годовую отчетность налоговики принимают только с новыми кодами ОКВЭД2 (ОК 029-2014). Баланс со старыми кодами (ОКВЭД ОК 029-2001) инспекция не примет. Подробнее в статье «ОКВЭД в балансе за 2016 год».

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