Минфин: когда признавать расходы по электронному акту

Минфин уточнил, когда признавать расходы по электронным первичным документам (письмо от 13.02.2017 № 03-03-06/1/7663).
Финансисты указали, что в Налоговом кодексе нет особых правил для признания расходов по электронной «первичке». Поэтому признавать расходы по таким первичным документам надо по тем же правилам, как и при использовании бумажных документов.
То есть датой признания расходов считается дата составления электронного документа, подтверждающего затраты.
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