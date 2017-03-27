Минфин: когда признавать расходы по электронному акту

Минфин уточнил, когда признавать расходы по электронным первичным документам (письмо от 13.02.2017 № 03-03-06/1/7663).

Финансисты указали, что в Налоговом кодексе нет особых правил для признания расходов по электронной «первичке». Поэтому признавать расходы по таким первичным документам надо по тем же правилам, как и при использовании бумажных документов.

То есть датой признания расходов считается дата составления электронного документа, подтверждающего затраты.

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