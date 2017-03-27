Четыре ошибки в СЗВ-М за март

Пенсионный фонд назвал четыре ошибки, которые допускают бухгалтеры, когда заполняют СЗВ-М.

Чтобы не допустить подобных ошибок в отчете за март, прочитайте статью «ПФР предупреждает вас о частых ошибках в СЗВ-М».

Эта статья опубликована на сайте электронного журнала «Главбух». Поэтому оформите бесплатный доступ на три дня, чтобы с ней ознакомиться.

Напомним, штраф за ошибки в СЗВ-М составляет 500 рублей за каждого работника, в сведениях которого недочеты. Однако иногда штрафа можно избежать.

Если ошибку в отчете найдут сотрудники ПФР, тогда они направят в адрес компании уведомление. С даты, указанной в нем, у компании есть две недели, чтобы исправить ошибку без штрафа. Если уложится в срок, штрафа не будет. Если нет – специалисты ПФР оштрафуют.

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