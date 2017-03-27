Надо ли платить взносы за дистанционного работника: мнение Минфина

Страховые взносы на зарплату дистанционного сотрудника начисляются независимо от места его работы. К такому выводу Минфин России пришел в письме от 22.02.2017 № 03-04-06/10460.

Финансисты отметили, что лица, работающие по трудовому договору, подлежат обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию. Дистанционные работники – не исключение.

Следовательно, выплаты в пользу дистанционного работника — гражданина РФ облагаются взносами. Причем взносы нужно платить независимо от места выполнения работником своих обязанностей – в России или за рубежом. Взносы при удаленной работе начисляются по общим правилам.

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