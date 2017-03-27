В этом году у компаний больше времени, чтобы подтвердить в ФСС основной вид деятельности. ФСС продлил срок представления документов на два дня (письмо от 08.02.2017 № 02-09-11/16-07/2827).
По общему правилу, подавать заявление и справку-подтверждение надо не позднее 15 апреля. Но в этом году 15 апреля выпало на субботу, выходной день. Поэтому подтвердить вид деятельности в ФСС можно до 17 апреля.
Если в срок не подтвердить основной вид деятельности, фонд назначит самый высокий тариф взносов из кодов ОКВЭД, которые указаны у компании в ЕГРЮЛ. Подробнее читайте «Как по-новому подтверждать вид деятельности в ФСС в 2017 году».
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