6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года: пример заполнения

В 2016 году 31 декабря выпало на субботу. Поэтому многие коллеги выдали зарплату и перечислили НДФЛ заранее. Например, 29 декабря. Чиновники из ФНС ответили, что думают о досрочной зарплате и как ее показывать в 6-НДФЛ (письмо ФНС России от 16 января 2017 г. № БС-4-11/499).

Можно ли платить НДФЛ заранее. Официально налоговики против НДФЛ с досрочной зарплаты. Ведь Минфин настаивает, что доход в виде зарплаты возникает в последний день месяца. Однако, как мы выяснили, сами чиновники из ФНС не считают досрочный НДФЛ проблемой. Главное, чтобы компания перечислила налог не раньше, чем удержала. Тогда нет оснований говорить, что налог заплатили из денег организации.

Как все отразить в 6-НДФЛ . Чиновники из ФНС просят ориентироваться на письмо от 24 марта 2016 г. № БС-4-11/5106. В разделе 1 отразите доход и налог по строкам 020, 040 и 070. В разделе 2 выплату покажите, только если срок уплаты налога пришелся на 2016 год. Если нет — перенесите ее в раздел 2 расчета за I квартал.

Пример. Как показать в 6-НДФЛ за 2016 год досрочную зарплату

За декабрь 2016 года сотрудники получили деньги заранее, 29 декабря. В этот же день бухгалтер удержал и перечислил НДФЛ. Общая сумма зарплаты — 225 000 руб., НДФЛ — 29 250 руб. Эти суммы бухгалтер отразит по строкам 020, 040 и 070 раздела 1 6-НДФЛ за 2016 год. Раздел 2 заполнит как на образце ниже.

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