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Ключевая ставка ЦБ РФ с 27 марта изменилась

28 марта 1783 просмотра

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С 27 марта 2017 года используйте в расчетах новую ключевую ставку — 9,75 процентов. Она впервые снизилась в 2017 году.

Ключевая ставка сейчас совпадает со ставкой рефинансирования (Указание Банка России от 11 декабря 2015 г. № 3894-У). Используют ее при расчете пеней по налогам и взносам, а также НДФЛ и НДС.

Пени. Их рассчитывают исходя из 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки налогов и взносов (п. 4 ст. 75 НК РФ, ч. 6 ст. 25 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).

НДФЛ. Для НДФЛ ставка имеет значение, когда сотрудник получает материальную выгоду, например, от экономии на процентах (подп. 1 п. 2 ст. 212 НК РФ). Она возникает, если проценты по займу меньше 2/3 ключевой ставки.

НДС. При расчете НДС ключевая ставка нужна, когда компания получает проценты по товарному кредиту, а также по векселям и облигациям, связанным с расчетами за товары (подп. 3 п. 1 ст. 162 НК РФ). Налог рассчитывают по ставке 18/118 или 10/110. При этом в расчет берут не всю сумму процентов, а только ту ее часть, которая превышает ключевую ставку. Чем меньше ставка, тем больше НДС.

Компенсации. Уменьшатся и компенсация за задержку заработной платы, которая также зависит от ставки рефинансирования.

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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