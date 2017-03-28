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За недоимку компании директоров все чаще дисквалифицируют

28 марта 457 просмотров

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За недоимку компании инспекторы все чаще дисквалифицируют директоров. Такая практика уже сложилась во всех регионах. И ФНС рассчитывает, что это поможет снизить случаи, когда компании банкротятся с одной целью – чтобы ничего не платить в бюджет (новость ФНС России на сайте nalog.ru от 17 марта 2017 года).

Вот как это выглядит на практике. Компанию, которая не платит по долгам, могут обанкротить. Тогда суд вправе переложить долги компании на бывшего директора. Налоговики теперь следят за этим строже. И если обнаруживают, что недоимку директор так и не погасил, то составляют протокол о неисполнении решения суда. Но сами дисквалифицировать не могут. Поэтому передают материалы дела в суд. А он уже дисквалифицируют директора на срок от шести месяцев до трех лет (ч. 8 ст. 14.13 КоАП РФ). За год действия данных правил уже дисквалифицировано 36 директоров.

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Polya85
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