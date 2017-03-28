Новые поступления в раздел «Ответы на вопросы» от 28.03.2017: Бухгалтерский учет, 3-НДФЛ , Прочие проверки

Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Отражение в учете убытков
- Не целевое использование площади
- Подача декларации 3-НДФЛ при продаже доли УК по номиналу
- Камеральная проверка по НДС.
- Проверка Росфиннадзором соблюдения валютного законодательтства
- Отражение лизинговых платежей на имущество
- Выполнение обязанностей главбуха финансовым директором
- Сдача деклараций по налогу на прибыль при наличии обособленных подразделений
- Основание для прерывания срока исковой давности
- Привлечение денежных средств через собственные векселя
- Имущественный вычет при покупке квартиры у матери
- дивиденды директору-учредителю
- Долг по подотчетным суммам
- 3-НДФЛ при применении ЕНВД
- Аттестация рабочих мест
- Случаи, когда ненужно составлять корректировочные счет-фактуры
- Код льготы по НДФЛ
- Оказание услуги по международной перевозке
- Необходимые условия для сдачи единой (упрощенной) налоговой декларации
- Учетная политика организации
- Платежные терминалы
- НДФЛ с выплаты дивидендов физическому лицу
- Смена места жительства ИП, отчетность
- Списание на расходы комиссию банка- эквайера при УСН
- Страховые взносы
- Выплаты про гражданско-правовому договору
- Предоставление дополнительного отпуска
- О применении ККТ при покупке товаров через интернет-магазин
- Исправление отчета 2-НДФЛ
- Применение амортизационной премии в отношении основных средств
- Нормы расхода ГСМ при расчете налога на прибыль
- Заполнение 2-НДФЛ
- Учет операций при наличии договора об оказании услуг таможенного представителя
- Упущенная выгода, НДС
- Ведение табеля рабочего времени
- Увольнение сотрудника за нарушение правил оформления сделок
- Отражение операции по продаже земельного участка и базы отдыха
- Назначение и выплаты двойного пособия
- Отчет о движении денежных средств
- Выплата пособия по беременности и родам
- Заполнение бухгалтерского баланса при УСН
- Заключение договора при нахождении сторон в разных регионах
- Услуги по ремонту подвижного состава
- Когда восстановить НДС
- Ликвидация банка
- Создание обособленного подразделения
- Договор аренды в евро
- Определение амортизационной группы по спецтехнике
- Заполнение декларации на имущество обособленного подразделения
- Ставки транспортного налога в Москве
- Особенности определения налоговой базы по договорам страхования
- Может ли ЗАО относиться к субъектам малого предпринимательства
- Оплата аренды жилья за сотрудника
- Необходимость внесения записей о проведенных проверках
- Сроки хранения внутренних документов
- .Отражение в учете банковской гарантии
- Возмещение расходов на найм жилья
- Справка об отсутствии беременности при приеме на работу
- Признание расходов на рекламу
- Выдача кредита сотруднику
- Учет суммы возвращенной части страховой премии
- Персонифицированный учет
- Расчеты в бухгалтерском учете оплаты через сайт
- Расчет минимального налога на УСН
- проводки при закрытии целевого финансирования и постановке садика на баланс
- Лицевой счет по форме Т-54 или Т-54а?
- Может ли руководитель предприятия, подписывать первичные документы?
- Отражение в учете аренды
- Затраты на производство
- Данные об удержании НДФЛ учредителя при его выходе из состава участников общества
- Оформление требовании-накладной на списание МПЗ
- Очередной отпуск
- Расчет суммовых разниц
- Среднегодовая стоимость основных средств для заполнения налоговой декларации
- Работа по совместительству
- Не проведены документы на отгрузку.
- Доходы при УСН
- Счет на оплату в иностранной валюте
- Переуступка долга
- Организация медосмотров водителей ИП
- Отнесение затрат с момента остановки производства
- Изменение основного вида деятельности
- Договор эквайринга
- Распределение суммы страховых взносов УСН и ЕНВД
- Акты на выполненные работы и счета-фактуры с выделенным НДС.
- Оформление штрафа за нарушение ПДД в авансовом отчете
- Выдача займа директору
- Переработка давальческого сырья
- Процентный займ: какой резерв создать
- Исполнение обязанностей плательщика НДС
- ИП: аренда автотранспорта у юридического лица
- Командировка
- Заполнение строк "Грузоотправитель" и "Грузополучатель" в счет-фактуре
- Деятельность по оказанию развлекательных услуг и ЕНВД
- Отражение в учете импортного товара
- резерв по сомнительным долгам
- Отражение в учете возмещения ущерба
- Заявление на отпуск по уходу за ребенком
- Оформление документов при посреднических операциях
- УПД
- Бухгалтерский учет операций с векселями
- Отражение в z-отчете реализации через терминал
- Налог на прибыль: убытки в результате гибели посевов
- Отражение в учете расходов на содержание КРС
- Какими документами оформить скидку?
- Отражение в налоговом учете представительских расходов
- Затраты на покупку сторожевых собак
- Передача материальных ценностей от посредника заказчику
- Применение УСН
- Первичные документы при выполнении строительно-монтажных работ. пдрядчиком
- Лимит остатка в кассе
- Изменение состава прямых расходов в учетной политике
- Ликвидация филиала
- Требование об уплате налога НДС
- Как отразить возврат товара у поставщика, применяющего ОСНО
- исполнительный лист на сотрудника по уплате алиментов
- Реализация дизельного топлива, полученного от другой фирмы
- В какой период отнести расходы по доставке тары?
- Лицензия на продажу ювелирных изделий
- Момент отражения выручки при оплате пластиковыми картами
- Учет ГСМ
- Расчетный период для расчета пособия по беременности
- Учет при посреднических операций в строительстве
- Аренда: возмещение затрат по электроэнергии с НДС
- Расчет налога на прибыль (имеется филиал).
- Ежегодный реестр и справка 2НДФЛ
- Списание подотчетных средств в связи со смертью подотчетного лица
- Удержание НДФЛ с суммы неустойки
- Учет операций по агентским договорам
- Пожертвование на уставную деятельность церкви на основании письма.
- Декларация по транспортному налогу
- Получение унитарным предприятием основного средства сверх суммы уставного фонда
- Сроки выплаты отпускных
- Проведение обязательного аудита
- Заполнение индивидуальных сведений в ПФР
- Размеры предоставления вычетов на детей
- Бухгалтерская отчетность НКО в 2012 году
- Совмещение специальных налоговых режимов в разных магазинах у одного предпринимателя
- Взаимозависимые сделки
- Доплата за разъездной характер работы
- Уплата взносов в ПФР по дополнительному тарифу
- Списание стоимости имущества в расходы УСН
- Недвижимое имущество.
- Открытие представительства в Республике Беларусь.
- Отражение денежных потоков от ликвидации собственных ж/д путей
- Проектные затрат по неосуществленному строительству
- Срок исковой давности
- Если аттестация рабочих мест не проведена
- Списание материалов
- Прием стажера в нотариальную контору
- "Положения о служебных командировках"
- Дата в заявлении при снятии с учета ЕНВД
- Период предоставления вычета на ребенка-инвалида
- Инвентаризация: выявлена неточность в наименовании основного средства
- Код дохода при выплате действительной доли учредителю
- Аттестация рабочих мест: начисления в ПФР
- Выдача спецодежды
- Отражение в учете лизингополучателя лизинговых операций
- Договор лизинга
- Как списать депонированную зарплату
- Правила продажи отдельных видов товаров для алкогольной продукции
- Сотрудник не может получить вкладыш в трудовую
- Списание материальных запасов
- Госпошлина в Государственный судовой реестр
- Не доплата НДФЛ
- База для налогооблажения
- Аренда водопроводных сетей: бухгалтерские проводки по амортизации
- увеличивает ли премия себестоимость авто
- Расходы на приобретение медикаментов для коллективной аптечки
- учет бланков строгой отчетности
- НДФЛ при дарении физическому лицу.
- Можно ли списывать ГСМ?