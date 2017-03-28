Если компания или предприниматель перечислят налоги или взносы с опозданием, пени с них будут взысканы в меньшем размере.

Дело в том, что Банк России с 27 марта 2017 года принял решение понизить ключевую ставку до 9,75% (информационное сообщение от 24.03.2017).

И компании с 27 марта должны рассчитывать пени с применением ставки рефинансирования 9,75% вместо 10%. Так как с 1 января 2016 года ставка рефинансирования равна ключевой ставке (Указание Банка России от 11.12.2015 № 3894-У).

Таким образом, пеня за каждый день просрочки по уплате налога или взносам снизилась с 0,0333% (10% : 300) до 0,0325% (9,75% : 300).

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