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Как отразить премии в 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года

28 марта 508 просмотров

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Порядок отражения премии в расчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года зависит от ее вида.

Если это разовая выплата к празднику, то ее в разделе 2 надо отражать отдельно от зарплаты. Ведь доход признают в разные дни. По премии — в день ее выдачи, по зарплате — в последний день месяца, за который ее начислили (п. 1, 2 ст. 223 НК РФ).

Если компания ежемесячно платит сотрудникам бонусы за результаты работы и эти деньги — часть оплаты труда, то доход в разделе 2 надо показывать вместе с зарплатой. Ведь дата дохода для этих выплат единая — последний день месяца, за который их начислили.

Но это правило не касается квартальных и годовых премий. Их в разделе 2 следует писать отдельно, поскольку к месячной зарплате они отношения не имеют.

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Cтатьи, которые помогут заполнить годовой 6-НДФЛ и за 1 квартал 2017 года:

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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