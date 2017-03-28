Как отразить премии в 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года

Порядок отражения премии в расчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года зависит от ее вида.

Если это разовая выплата к празднику, то ее в разделе 2 надо отражать отдельно от зарплаты. Ведь доход признают в разные дни. По премии — в день ее выдачи, по зарплате — в последний день месяца, за который ее начислили (п. 1, 2 ст. 223 НК РФ).

Если компания ежемесячно платит сотрудникам бонусы за результаты работы и эти деньги — часть оплаты труда, то доход в разделе 2 надо показывать вместе с зарплатой. Ведь дата дохода для этих выплат единая — последний день месяца, за который их начислили.

Но это правило не касается квартальных и годовых премий. Их в разделе 2 следует писать отдельно, поскольку к месячной зарплате они отношения не имеют.

Cтатьи, которые помогут заполнить годовой 6-НДФЛ и за 1 квартал 2017 года: