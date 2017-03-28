Справки о зарплате надо выдать по новой форме

Компании должны выдавать сотрудникам справки о заработке для расчета пособий по новой форме. Обновленный бланк действует с 6 февраля (приказ Минтруда от 09.01.2017 № 1н).
Изменения потребовались из-за перехода с 2017 года взносов под контроль ФНС. Чиновники внесли в справку упоминание о том, что выплаты, облагаемые взносами, надо определять по налоговым правилам.
Поэтому проверьте, чтобы справки, датированные после 6 февраля 2017 года, сотрудники приносили по новой форме.
Но если работник принесет справку на старом бланке, отказать ему в назначении пособия нельзя. К такому выводу пришло Московское региональное отделение ФСС (письмо от 10.03.2017 № 10-22/7710-3994).
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