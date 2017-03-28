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Отпуск за ненормированный рабочий день хотят увеличить

28 марта 363 просмотра

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За ненормированный график работы сотрудникам положен дополнительный отпуск. Поддержать интересы работников решили депутаты ЛДПР и сегодня направили соответствующий проект на рассмотрение в Госдуму. 

Авторы документа предлагают давать гарантированный дополнительный отпуск от трех до 15 календарных дней за работу в условиях ненормированного дня. Работодателю достаточно лишь установить в локальном акте:

  • должности с ненормированным рабочим днем;
  • примерный перечень случаев, когда работники могут работать сверх нормы.

В любом случае время, отработанное сверх нормальной продолжительности, не должно превышать 120 часов в год. Работа за пределами этого ограничения будет считаться сверхурочной. А значит, работник вправе получить за нее компенсацию.

Ненормированный рабочий день будет запрещен:

  1. беременным женщинам;
  2. работникам в возрасте до 18 лет;
  3. людям, у которых проблемы со здоровьем.

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Polya85
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