Отпуск за ненормированный рабочий день хотят увеличить

За ненормированный график работы сотрудникам положен дополнительный отпуск. Поддержать интересы работников решили депутаты ЛДПР и сегодня направили соответствующий проект на рассмотрение в Госдуму.
Авторы документа предлагают давать гарантированный дополнительный отпуск от трех до 15 календарных дней за работу в условиях ненормированного дня. Работодателю достаточно лишь установить в локальном акте:
- должности с ненормированным рабочим днем;
- примерный перечень случаев, когда работники могут работать сверх нормы.
В любом случае время, отработанное сверх нормальной продолжительности, не должно превышать 120 часов в год. Работа за пределами этого ограничения будет считаться сверхурочной. А значит, работник вправе получить за нее компенсацию.
Ненормированный рабочий день будет запрещен:
- беременным женщинам;
- работникам в возрасте до 18 лет;
- людям, у которых проблемы со здоровьем.
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