Наши сайты
3 месяца подписки в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№7
Апрель

В свежем «Главбухе»

Коротко о других изменениях

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№7

Пример заполнения 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года

28 марта 133 просмотра

Новости по теме

6-НДФЛ по окончании 4 квартала 2016 года сдайте до 2 мая 2017 года, не позже. В разделе 1 отчета приведите сведения с января 2016 года по декабрь нарастающим итогом. В разделе 2 – только за 4 квартал 2016 года.

В строке 030 6-НДФЛ за 2016 год покажите только те вычеты, которые предоставили в течение года. В строке 130 отразите доход без учета вычетов. А в строках 070 и 140 приведите фактически удержанный НДФЛ, то есть за минусом вычета. В справке 2-НДФЛ социальные, имущественные и стандартные вычеты покажите в разделе 4 с новыми кодами. Профессиональные вычеты отражайте в разделе 3 справки (ст. 221 НК РФ).

Пример

Компания за 2016 год начислила зарплату — 12 млн руб. Работник с окладом 30 000 руб. с января получал вычет на ребенка — 1400 руб. А в ноябре принес уведомление на имущественный вычет на 50 000 руб. Бухгалтер пересчитал НДФЛ с января и вернул работнику 6500 руб. [((30 000 ₽ – 1400 ₽) × 10 мес. – ((30 000 ₽ – 1400 ₽) × 10 мес. – 50 000 ₽)) × 13%]. НДФЛ за год равен 1 551 498 руб. ((12 000 000 ₽ – 1400 ₽ × 11 мес. – 50 000 ₽) × 13%). В декабре вычет работнику не положен, так как доходы превысили 350 000 руб. Образец 6-НДФЛ – ниже.

6-НДФЛ за 2016 год

6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: сроки, бланк, образец заполнения
Примеры заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года 
Что с чем должно сходиться в годовых 2 НДФЛ и 6 НДФЛ
Читайте также:

Дорогой коллега, для Вас четверть года и королевский фарфор в подарок!

Подпишитесь сегодня на 15 месяцев «Главбуха» по цене 12.
И мы подарим Вам легендарный чайный сервиз!

Узнайте как купить дешевле>>


На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.



Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме

из Журнала по теме


Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

Опросы

У вас порядок в документах или бардак?

Где вы храните бухгалтерские документы?

Как часто вы подшиваете документы?

Вы следите за сроками хранения документов?

Как вы уничтожаете документы, по которым истек срок хранения?

В бухгалтерии есть ненужные документы, которые жалко выбросить?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Кдело 27 марта 2017 18:00 Печати в трудовых договорах

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.