Наши сайты
3 месяца подписки в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№7
Апрель

В свежем «Главбухе»

На каких бухгалтерских документах печати больше не нужны

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№7

Осталось меньше трех недель на подтверждение вида деятельности

29 марта 672 просмотра

Новости по теме

По закону общий срок подтверждения основного вида деятельности – 15 апреля – в 2017 году приходится на субботу. О переносе сроков ничего не сказано. Но фонд разъяснил, что документы 17 апреля все же примут (письмо ФСС РФ от 8 февраля 2017 г. № 02-09-11/16-07-2827).

Подтверждать вид деятельности в ФСС 2017 в электронном виде или на бумаге должны все без исключения организации, зарегистрированные в 2016 году и ранее. Делать это нужно для того, чтобы не платить взносы на травматизм по максимальным тарифам из заявленных видов деятельности.

Читайте в статье:

  • зачем мы подтверждаем в ФСС основную деятельность в 2017 году;
  • какие документы нужны для подтверждения основной деятельности, смотрите образцы и бланки;
  • какие пять частых ошибок допускают коллеги при подтверждении основного ОКВЭД в 2017 году.
  • другие важные подробности по этой теме.

Как по-новому подтверждать вид деятельности в ФСС в 2017 году 

Пять частых ошибок при подтверждении основной деятельности
А также:

Дорогой коллега, для Вас квартал в подарок!
Дополнительные 6 номеров «Главбуха» со всеми изменениями следующего года и годовой отчетностью вы получаете бесплатно.

Подпишитесь сегодня на 15 месяцев «Главбуха» по цене 12!

Узнайте как купить дешевле>>


На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.



Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме

из Журнала по теме


Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

Опросы

У вас порядок в документах или бардак?

Где вы храните бухгалтерские документы?

Как часто вы подшиваете документы?

Вы следите за сроками хранения документов?

Как вы уничтожаете документы, по которым истек срок хранения?

В бухгалтерии есть ненужные документы, которые жалко выбросить?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Кдело 28 марта 2017 12:00 Дата трудового договора

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.