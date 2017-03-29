Уточнены сроки для исправления ошибок в СЗВ-М

Минтруд утвердил новую инструкцию по персонифицированному учету. Она вступила в силу с 19 февраля (приказ от 21.12.2016 № 766н).
В этой инструкции чиновники сократили срок, в течение которого компании могут без штрафов исправить ошибки в СЗВ-М. Теперь он составляет 5 рабочих дней.
По старой инструкции у компании на исправление ошибок в СЗВ-М было 14 дней.
Напомним, штраф за ошибки в СЗВ-М составляет 500 рублей за каждого работника, в сведениях которого недочеты.
Еще по теме:
- СЗВ-М за март 2017 года: новый формат, образец заполнения
- ПФР предупреждает вас о частых ошибках в СЗВ-М
- Новые сроки сдачи СЗВ-М в 2017 году: таблица
- СЗВ-СТАЖ новая отчетность для всех работодателей
- Новые отчеты в ПФР — когда сдавать и как заполнять
- Когда и как безопаснее уточнить сданный СЗВ-М
Дорогой коллега, для Вас квартал в подарок!
Дополнительные 6 номеров «Главбуха» со всеми изменениями следующего года и годовой отчетностью вы получаете бесплатно.
Подпишитесь сегодня на 15 месяцев «Главбуха» по цене 12!
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону