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Расчет по страховым взносам в ФНС - 2017: как отразить сведения по уволенным работникам

29 марта 738 просмотров

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Компания в 1 квартале 2017 года начислила премию работнику, который был уволен в конце 2016 года. Надо ли сведения о таком работнике отражать в разделе 3 расчета по страховым взносам за 1 квартал 2017 года? Да, нужно (письмо ФНС России от 17.03.2017 № БС-4-11/4859).

Налоговики указали, что раздел 3 расчета по взносам заполняется на всех застрахованных лиц, в пользу которых начислены выплаты в отчетном периоде. То есть отразить надо и сведения об уволенных работниках в прошлом периоде.

Скачать бланк единого расчета по страховым взносам в Excel >>

Если сведения по уволенным работникам не отразить, не совпадет показатель строки 061 по графам 3, 4 и 5 приложения 1 раздела 1 с суммами строк 240 раздела 3 за каждый месяц соответственно. И расчет по страховым взносам проверяющие не примут (письмо ФНС от 19.01.17 № БС-4-11/793@).

Напомним, что представить в ИФНС расчет по страховым взносам за 1 квартал 2017 года нужно не позднее 2 мая.

О том, как быстро заполнить расчет по страховым взносам, читайте статьи:

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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