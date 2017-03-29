Компания в 1 квартале 2017 года начислила премию работнику, который был уволен в конце 2016 года. Надо ли сведения о таком работнике отражать в разделе 3 расчета по страховым взносам за 1 квартал 2017 года? Да, нужно (письмо ФНС России от 17.03.2017 № БС-4-11/4859).

Налоговики указали, что раздел 3 расчета по взносам заполняется на всех застрахованных лиц, в пользу которых начислены выплаты в отчетном периоде. То есть отразить надо и сведения об уволенных работниках в прошлом периоде.

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Если сведения по уволенным работникам не отразить, не совпадет показатель строки 061 по графам 3, 4 и 5 приложения 1 раздела 1 с суммами строк 240 раздела 3 за каждый месяц соответственно. И расчет по страховым взносам проверяющие не примут (письмо ФНС от 19.01.17 № БС-4-11/793@).

Напомним, что представить в ИФНС расчет по страховым взносам за 1 квартал 2017 года нужно не позднее 2 мая.

О том, как быстро заполнить расчет по страховым взносам, читайте статьи: