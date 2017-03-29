6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: сроки сдачи перенесли

Срок сдачи 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года – 3 апреля 2017 году. В этом году 1 апреля выпало на субботу, поэтому срок сдачи перенесли на понедельник.
Чаще всего бухгалтеры ошибочно указывают в 6-НДЛФ:
- дату фактического получения дохода;
- НДФЛ с аванса;
- отрицательные суммы.
Скачать бланк 6-НДФЛ за 2016 год в Excel
Скачать 6-НДФЛ за 2016 год образец заполнения в Excel
Об этом рассказал журналу"Главбух" на вебинаре Владислав Волков, начальник отдела НДФЛ Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России. И подсказал, как не допускать этих и других ошибок в расчете 6-НДФЛ за 2016 год. Смотреть видео бесплатно по гостевому доступу >>
Примеры заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года
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