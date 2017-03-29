Новая форма 4-ФСС поменялась

4-ФСС за 1 квартал сдавайте по новой форме. Она утверждена приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381. Чтобы отчитаться без проблем, учтите три изменения.
Изменение 1 – коды ОКВЭД. В новой форме 4-ФСС с 2017 года остался только один код ОКВЭД. Это код основного вида деятельности, который компания подтверждает за прошлый год. Его надо проставлять на титульном листе.
Изменение 2 – сведения о работниках. На титульном листе больше не требуется указывать количество работающих женщин. Но зато следует проставить сведения о численности работающих инвалидов и работников, занятых на вредных работах. Информацию о работниках надо приводить на последнее число отчетного месяца.
Изменение 3 – шифр плательщика. Его больше не надо указывать в форме 4-ФСС. Эти данные были нужны, чтобы контролировать правильность расчета взносов на случай болезни и материнства.
Подготовить новую 4-ФСС помогут статьи:
- Новая форма 4-ФСС за 1 квартал 2017 года: бланк, образец, сроки сдачи
- 4-ФСС за 1 квартал 2017 образец заполнения
- Форма 4-ФСС: сроки сдачи в 2017 году
- 4-ФСС за 1 квартал (1 кв.) 2017 года: бланк скачать и заполнить
- Форма 4 ФСС за 1 квартал 2017 года: новый бланк
- Новая форма 4-ФСС за 1 квартал 2017 года
- 4 ФСС за 1 квартал 2017 срок сдачи
- 4-ФСС за 1 квартал 2017 года: заполнение формы
- Новая форма 4-ФСС 2017: бланк, порядок заполнения, образец
Дорогой коллега, для Вас квартал в подарок!
Дополнительные 6 номеров «Главбуха» со всеми изменениями следующего года и годовой отчетностью вы получаете бесплатно.
Подпишитесь сегодня на 15 месяцев «Главбуха» по цене 12!
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону