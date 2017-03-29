Что будет, если не подтвердить вид деятельности в ФСС в 2017 году

До 17 апреля компании должны подтвердить вид деятельности в ФСС. Если документы не представить или сдать с опозданием, компанию не оштрафуют. Но опасность кроется в другом.

Если компания не представит подтверждение вида деятельности в 2017 года, фонд выберет из ЕГРЮЛ самый рискованный вид деятельности. И по нему установит тариф взносов на травматизм на 2017 года.

При этом фонд не примет во внимание, что компания такую деятельность в 2016 году не вела (п. 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2005 № 713).

Поэтому если опоздать с подтверждением, снизить тариф по взносам не получится, даже если сейчас исключить лишние коды.

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