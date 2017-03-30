Пенсионные взносы за 1 квартал в подразделе 1.1 расчета должны совпадать с суммой взносов за этот же период по каждому работнику в разделе 3.
Если будет расхождение, налоговики расчет не примут. И уведомят об этом компанию (п. 7 ст. 431 НК РФ):
- в течение 10 рабочих дней – если расчет сдавался на бумаге,
- на следующий день – если отчет был представлен через Интернет.
Скачать бланк единого расчета по страховым взносам в Excel >>
Скачать образец заполнения расчета по страховым взносам в ФНС в 2017 году в Excel >>
Уточненный расчет следует сдать в инспекцию в течение 5 рабочих дней после получения электронного уведомления. Для ответа на бумажное уведомление отводится 10 рабочих дней.
Если нарушить сроки, компании выпишут штраф за опоздание с отчетом. Минимальный размер – 1000 руб.
О том, как быстро заполнить расчет по страховым взносам, читайте статьи:
- Единый расчет по страховым взносам в ФНС с 2017 года: пример заполнения
- Расчет по страховым взносам в ФНС 2017
- Контрольные соотношения для расчета по страховым взносам в 2017 году
- Новая отчетность по страховым взносам с 2017 года
- Пример расчета по страховым взносам за I квартал 2017 года
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