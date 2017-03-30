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Когда налоговики не примут расчет по страховым взносам за 1 квартал 2017 года

30 марта 1007 просмотров

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Пенсионные взносы за 1 квартал в подразделе 1.1 расчета должны совпадать с суммой взносов за этот же период по каждому работнику в разделе 3.

Если будет расхождение, налоговики расчет не примут. И уведомят об этом компанию (п. 7 ст. 431 НК РФ):

  • в течение 10 рабочих дней – если расчет сдавался на бумаге,
  • на следующий день – если отчет был представлен через Интернет.

Скачать бланк единого расчета по страховым взносам в Excel >>

Скачать образец заполнения расчета по страховым взносам в ФНС в 2017 году в Excel >>

Уточненный расчет следует сдать в инспекцию в течение 5 рабочих дней после получения электронного уведомления. Для ответа на бумажное уведомление отводится 10 рабочих дней.

Если нарушить сроки, компании выпишут штраф за опоздание с отчетом. Минимальный размер – 1000 руб.

О том, как быстро заполнить расчет по страховым взносам, читайте статьи:

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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