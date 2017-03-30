6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: пример заполнения строки 120

Если указать в строке 120 расчета 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года фактический срок уплаты НДФЛ, придется подавать уточненку.
Дело в том, что в строке 120 компании обязаны указывать дату, в которую надо перечислить налог по законодательству.
Например, срок уплаты НДФЛ с отпускных — последний день месяца, в котором они выплачены (п. 6 ст. 226 НК РФ).
Если он попал на выходной или праздничный день, дата уплаты переносится. Новый срок уплаты — ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).
Скачать бланк 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 год в Excel
Скачать 6-НДФЛ за 2016 год образец заполнения в Excel
Информацию о том, какую дату надо писать в строке 120, мы привели в таблице ниже.
|Вид дохода
|Какую дату указывать в строке 120
|Зарплата
|Следующий день после выплаты окончательной суммы заработка за месяц
|Пособия по временной нетрудоспособности
|Последний день месяца, в котором они выплачены
|Отпускные
|Сверхнормативные суточные
|Следующий день после удержания налога из денежной выплаты
|Иные выплаты
|Следующий день после выплаты денег
Пример заполнения 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года. Бухгалтер 17 ноября оплатил больничный лист. В строках 100 и 110 он запишет 17.11.2016, а в строке 120 – 30.11.2016
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