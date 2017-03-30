Минфин разрешил суммировать вычеты

Если работник имеет право на вычет сразу по двум основаниям, вычеты можно суммировать (письмо Минфина России от 20.03.2017 № 03-04-06/15803).

Финансисты указали, что в Налоговом кодексе есть два основания, по которым работникам предоставляют вычеты на детей.

Первое основание — наличие на обеспечении в семье детей. Вычет за каждый месяц предоставляется в следующих размерах:

1400 руб. – на первого и второго ребенка;

3000 руб. – на третьего и последующих детей.

Второе основание — инвалидность ребенка. Родителям вычет предоставляется в размере 3000 руб., опекунам и приемным – в сумме 6000 руб.

Соответственно если у работника на обеспечении находится ребенок –инвалид, ему положено сразу два вычета.

Например, если ребенок-инвалид является третьим ребенком в семье, то вычет составит 15 000 руб. (12 000 руб. + 3000 руб.).

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