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Увеличена плата в систему «Платон»

30 марта 159 просмотров

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С 15 апреля повышается плата, которую надо вносить в систему «Платон». Но не в два раза, как планировалось раньше (постановление Правительства РФ от 24.03.2017 № 330).

Правительство внесло поправку в свое постановление от 31.01.2017 № 120 и снизило коэффициент к «дорожному сбору» с 0,82 до 0,51.

Таким образом, с 15 апреля 2017 года плата за проезд большегрузами составит 1,91 руб. за километр пути по общим федеральным трассам, вместо 3,06 руб.

Напомним, компании вправе сумму транспортного налога уменьшить на величину платы за вред автодорогам в систему «Платон». Как правильно произвести такой вычет, читайте здесь.

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Polya85
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Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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