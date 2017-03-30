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ОКОФ и срок использования имущества в 2017 году проверьте по памятке

30 марта 54 просмотра

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С 2017 года действуют новый ОКОФ и новая классификация основных средств. Но не всегда бывает просто определить код по названию или по коду сопоставить группу и срок использования. Есть случаи, что по ОКОФ объект есть, а в классификации – его нет или наоборот.

Чтобы сэкономить вам время, мы прописали коды, группы и сроки для основных средств, которые есть у большинства организаций.

Напомним, к основным средствам относите имущество со сроком использования больше 12 месяцев и дороже 100 000 руб. (40 000 руб. для бухучета). Подробнее про критерии для учета основных средств читайте в рекомендации от Системы Главбух.

Комплекс зданий и территория

Наименование ОС

Код ОКОФ

Амортизационная группа

Рекомендуемый срок использования

Ларек из металлоконструкций

210.00.00.00.000

IV

5–7 лет

Строительная бытовка

210.00.00.00.000

V

7–10 лет

Склад производственный (каркасно-щитовой)

210.00.11.10.520

VII

15–20 лет

Многоэтажное офисное здание

210.00.00.00.000

X

свыше 30 лет

Гараж наземный металлический

210.00.11.10.470

IV

5–7 лет

Гараж подземный

210.00.11.10.490

X

свыше 30 лет

Асфальтобетонное покрытие территории организации

220.41.20.20.903

V

7–10 лет

Кустарник декоративный

520.00.10.05

X

свыше 30 лет

Здание и коммуникации в нем

Офис

Производственный цех

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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