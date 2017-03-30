С 2017 года действуют новый ОКОФ и новая классификация основных средств. Но не всегда бывает просто определить код по названию или по коду сопоставить группу и срок использования. Есть случаи, что по ОКОФ объект есть, а в классификации – его нет или наоборот.

Чтобы сэкономить вам время, мы прописали коды, группы и сроки для основных средств, которые есть у большинства организаций.

Напомним, к основным средствам относите имущество со сроком использования больше 12 месяцев и дороже 100 000 руб. (40 000 руб. для бухучета). Подробнее про критерии для учета основных средств читайте в рекомендации от Системы Главбух.

Комплекс зданий и территория

Наименование ОС Код ОКОФ Амортизационная группа Рекомендуемый срок использования Ларек из металлоконструкций 210.00.00.00.000 IV 5–7 лет Строительная бытовка 210.00.00.00.000 V 7–10 лет Склад производственный (каркасно-щитовой) 210.00.11.10.520 VII 15–20 лет Многоэтажное офисное здание 210.00.00.00.000 X свыше 30 лет Гараж наземный металлический 210.00.11.10.470 IV 5–7 лет Гараж подземный 210.00.11.10.490 X свыше 30 лет Асфальтобетонное покрытие территории организации 220.41.20.20.903 V 7–10 лет Кустарник декоративный 520.00.10.05 X свыше 30 лет

Здание и коммуникации в нем

Офис

Производственный цех

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