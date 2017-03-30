Выдавайте СЗВ-СТАЖ всем работникам, иначе штраф - 50 000 руб.

Чтобы избежать штрафа в 50 000 руб., выдавайте СЗВ-СТАЖ всем работникам. Об этом ПФП предупредил всех страхователей.

Любой работник или подрядчик имеет право попросить у компании копию отчета СЗВ-СТАЖ. Выдайте ее в течение пяти дней. А если трудовой или гражданско-правовой договор расторгаете, такую копию выдайте сотруднику или подрядчику в день увольнения. Включите в отчет данные только об этом работнике, стаж других сотрудников не приводите. СЗВ-СТАЖ, который вы передаете в ПФР электронно, для работника распечатайте. Если не выдать сотруднику данные персонифицированного учета, то возможен штраф от Роструда на сумму до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

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