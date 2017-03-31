Проверять расчет по страховым взносам инспекторы будут строже, чем сотрудики ПФР. Показатели для проверки расчета ФНС привела в письме от 13 марта 2017 г. № БС-4-11/4371.
Для расчета по страховым взносам (форма по КНД 1151111) налоговики утвердили больше 300 контрольных соотношений с формулами и описанием ошибок, а также прописали для каждой ситуации меры, которые примут инспекторы.
Кроме того, инспекторы год от года усиливают камеральный контроль. А значит, практически любую ошибку они найдут. Кроме того, у налоговиков есть полномочия, которых никогда не было у фондов. Например, инспекции вправе вызвать на комиссию, допросить сотрудников компании. А за недоимку или несдачу отчетности — заблокировать счет.
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