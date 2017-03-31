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Таблица: сроки сдачи 6-НДФЛ на 2017 год

31 марта 573 просмотра

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Срок сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал заканчивается 2 мая, а срок сдачи 6-НДФЛ за 2 квартал 2017 года истекает 31 июля. Если представить позднее, налоговики оштрафуют Размер штрафа за опоздание – 1000 руб. за каждый полный или неполный месяц просрочки.

Крайний срок сдачи 6-НДФЛ за1I квартал 2017 года такой же, как и по новому расчету по взносам – 2 мая. 30 апреля воскресенье, 1 мая праздничный выходной день, поэтому отчитаться без санкций можно и 2 мая. Но мы не советуем затягивать до последнего дня. Если инспекторы найдут в вашем отчете нестыковки, чем больше у вас будет времени их исправить, тем лучше.

Скачать бланк 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года в Excel >>

Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2017 году: таблица

Отчетный период Срок сдачи
1 квартал 2017 года До 2 мая включительно
Полугодие 2017 года Не позднее 31 июля
9 месяцев 2017 года До 31 октября включительно
По итогам 2017 года Не позднее 2 апреля 2018 года

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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