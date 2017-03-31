Таблица: сроки сдачи 6-НДФЛ на 2017 год

Срок сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал заканчивается 2 мая, а срок сдачи 6-НДФЛ за 2 квартал 2017 года истекает 31 июля. Если представить позднее, налоговики оштрафуют Размер штрафа за опоздание – 1000 руб. за каждый полный или неполный месяц просрочки.
Крайний срок сдачи 6-НДФЛ за1I квартал 2017 года такой же, как и по новому расчету по взносам – 2 мая. 30 апреля воскресенье, 1 мая праздничный выходной день, поэтому отчитаться без санкций можно и 2 мая. Но мы не советуем затягивать до последнего дня. Если инспекторы найдут в вашем отчете нестыковки, чем больше у вас будет времени их исправить, тем лучше.
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Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2017 году: таблица
|Отчетный период
|Срок сдачи
|1 квартал 2017 года
|До 2 мая включительно
|Полугодие 2017 года
|Не позднее 31 июля
|9 месяцев 2017 года
|До 31 октября включительно
|По итогам 2017 года
|Не позднее 2 апреля 2018 года
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