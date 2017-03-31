С 1 апреля Фонд соцстраха ждет 4-ФСС за 1 квартал 2017 года на новом бланке. Чтобы у вас не возникли проблемы с отчетом, скачайте бланк у нас.

Скачать бланк 4-ФСС за 1 квартал 2017 года в Excel >>

Представить 4-ФСС за 1 квартал 2017 года в фонд надо не позднее:

20 апреля на бумаге — при среднесписочной численности в 2016 году 25 человек и менее;

25 апреля в электронном виде — при среднесписочной численности в 2016 году более 25 человек.

Минимальный штраф за нарушение срока – 1000 руб. (ст. 26.30 Закона № 125-ФЗ).

Кроме того, сотрудники фонда могут выписать штраф руководителю компании или главному бухгалтеру. Его размер – от 300 до 500 руб. (ч. 2 ст. 15.33 КоАП РФ).

Подготовить новую 4-ФСС помогут статьи: