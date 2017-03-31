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4-ФСС за 1 квартал 2017 году примут только на новом бланке

31 марта 262 просмотра

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С 1 апреля Фонд соцстраха ждет 4-ФСС за 1 квартал 2017 года на новом бланке. Чтобы у вас не возникли проблемы с отчетом, скачайте бланк у нас.

Скачать бланк 4-ФСС за 1 квартал 2017 года в Excel >>

Представить 4-ФСС за 1 квартал 2017 года в фонд надо не позднее:

  • 20 апреля на бумаге — при среднесписочной численности в 2016 году 25 человек и менее;
  • 25 апреля в электронном виде — при среднесписочной численности в 2016 году более 25 человек.

Минимальный штраф за нарушение срока –  1000 руб. (ст. 26.30 Закона № 125-ФЗ).

Кроме того, сотрудники фонда могут выписать штраф руководителю компании или главному бухгалтеру. Его размер – от 300 до 500 руб. (ч. 2 ст. 15.33 КоАП РФ).

Подготовить новую 4-ФСС помогут статьи:

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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