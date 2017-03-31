С 1 апреля Фонд соцстраха ждет 4-ФСС за 1 квартал 2017 года на новом бланке. Чтобы у вас не возникли проблемы с отчетом, скачайте бланк у нас.
Скачать бланк 4-ФСС за 1 квартал 2017 года в Excel >>
Представить 4-ФСС за 1 квартал 2017 года в фонд надо не позднее:
- 20 апреля на бумаге — при среднесписочной численности в 2016 году 25 человек и менее;
- 25 апреля в электронном виде — при среднесписочной численности в 2016 году более 25 человек.
Минимальный штраф за нарушение срока – 1000 руб. (ст. 26.30 Закона № 125-ФЗ).
Кроме того, сотрудники фонда могут выписать штраф руководителю компании или главному бухгалтеру. Его размер – от 300 до 500 руб. (ч. 2 ст. 15.33 КоАП РФ).
Подготовить новую 4-ФСС помогут статьи:
- Новая форма 4-ФСС за 1 квартал 2017 года: бланк, образец, сроки сдачи
- Форма 4 ФСС за 1 квартал 2017 года: новый бланк
- 4-ФСС за 1 квартал 2017 образец заполнения
- Форма 4-ФСС: сроки сдачи в 2017 году
- 4-ФСС за 1 квартал (1 кв.) 2017 года: бланк скачать и заполнить
- Новая форма 4-ФСС за 1 квартал 2017 года
- 4-ФСС за 1 квартал 2017 года: заполнение формы
- Новая форма 4-ФСС 2017: бланк, порядок заполнения, образец
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