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6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: пример заполнения с пособиями

31 марта 1054 просмотра

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Приведем пример заполнения 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года с пособиями по болезни. Их нужно записывать отдельно от зарплаты. Ведь для пособий установлена своя крайняя дата уплаты НДФЛ – последнее число месяца, в котором выплатили деньги.

Кроме того, для расчета 6-НДФЛ имеет значение, когда выдано пособие, и когда с него удержан НДФЛ. А вот за какой месяц оно начислено, не важно (письмо ФНС России от 02.11.2016 № БС-4-11/20829@).

Приведем пример заполнения 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года.

Скачать бланк 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года в Excel >>

Пример. Организация 19 декабря 2016 года выплатила работнику больничное пособие. Крайний срок уплаты НДФЛ – 31 декабря 2016 года. Он выпал на выходной день. Уплатить НДФЛ надо не позднее 9 января 2017 года, это ближайший рабочий день.

Поскольку срок уплаты НДФЛ приходится на 2017 год, отпускные за декабрь надо отразить только в разделе 1 расчета за 2016 год. Ведь даты получения дохода, исчисления и удержания НДФЛ пришлись на декабрь.

В разделе 2 декабрьские отпускные надо показать в отчете за 1 квартал 2017 года. При этом в строках 100 и 110 вписывается 19.12.2016, а в строку 120 – 09.01.2017.

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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