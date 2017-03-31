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Срок сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года переносится на 2 мая

31 марта 58 просмотров

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Отчет по форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года можно сдать на два дня позже из-за майских праздников. Общий срок – 30 апреля – выпадает на выходной. Значит, 6-НДФЛ за 1 квартал примут 2 мая 2017 года.

Отчетность 6-НДФЛ компании сдают по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев и года. Крайний срок — последний день апреля, июля и октября, а также 1 апреля следующего года (абз. 3 п. 2 ст. 230 НК РФ). Но если крайний срок отчетности выпадет на выходной или нерабочий праздник, его переносят на ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ, письмо ФНС России от 21 декабря 2015 г. № БС-4-11/22387).

Поэтому сроки сдачи 6-НДФЛ в 2017 году получатся следующими:

  • за I квартал – не позднее 2 мая (30 апреля — воскресенье, 1 мая — нерабочий Праздник Весны и Труда);
  • за полугодие – не позднее 31 июля;
  • за 9 месяцев – не позднее 31 октября;
  • за год – не позднее 2 апреля 2018 года (1 апреля — воскресенье).
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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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