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3 апреля налоговики ждут отчеты по НДФЛ

31 марта 41 просмотр

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3 апреля – последний день, когда компании должны представить в налоговую инспекцию важные отчеты по НДФЛ.

Во-первых, надо сдать справки 2-НДФЛ за 2016 год на каждого работника. Заполняя справки, не забудьте вписать новые коды доходов и вычетов.

Скачать бланк 2-НДФЛ за 2016 года в Excel >>

Во-вторых, следует представить расчет 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года. Посмотреть правила и образец заполнения вы можете в статье «6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: сроки, бланк, образец заполнения».

Скачать бланк 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года в Excel >>

Налоговики впервые будут сверять эти отчеты. Если найдут нестыковки, запросят пояснения. Есть и риск штрафа – 500 рублей за каждый ошибочный отчет. Что с чем будут сверять налоговики, читайте в статье «Соотношение 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года и 2-НДФЛ за 2016 год».

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Polya85
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Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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