3 апреля – последний день, когда компании должны представить в налоговую инспекцию важные отчеты по НДФЛ.
Во-первых, надо сдать справки 2-НДФЛ за 2016 год на каждого работника. Заполняя справки, не забудьте вписать новые коды доходов и вычетов.
Скачать бланк 2-НДФЛ за 2016 года в Excel >>
Во-вторых, следует представить расчет 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года. Посмотреть правила и образец заполнения вы можете в статье «6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: сроки, бланк, образец заполнения».
Скачать бланк 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года в Excel >>
Налоговики впервые будут сверять эти отчеты. Если найдут нестыковки, запросят пояснения. Есть и риск штрафа – 500 рублей за каждый ошибочный отчет. Что с чем будут сверять налоговики, читайте в статье «Соотношение 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года и 2-НДФЛ за 2016 год».
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