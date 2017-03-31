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Как заполнить расчет по страховым взносам в ФНС в 2017 году

31 марта 12 просмотров

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Скачать расчет по страховым взносам в ФНС в 2017 году в Excel >>

Первый расчет по страховым взносам в ФНС в 2017 году нужно заполнить и сдать в налоговую инспекцию в течение следующего месяца. 2 мая – крайний срок отчетности, перенесенный в 2017 году из-за выходных и нерабочего праздника 1 Мая.

Форма расчета утверждена приказом ФНС России от 10 октября 2016 г. № ММВ-7-11/551. В этом же приказе говорится о том, как заполнить расчет по страховым взносам в ФНС в 2017 году.

Бланк большой, состоит из титульного листа, трех разделов и одиннадцати приложений. Еще один лист с персональными данными сдают граждане, которые нанимают работников, не являясь предпринимателями, и не знают свой ИНН.

Пустые листы в расчет по страховым взносам обычно не включают. Исключение — раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2 приложения 1 и 2 к разделу 1 и раздел 3, которые наряду с титульным листом заполняют все компании и предприниматели.

Не забудьте дополнительно указать:

  • взносы по доптарифам — в подразделах 1.3.1, 1.3.2, 1.4 приложения 1 к разделу 1;
  • пониженные тарифы — в приложениях 5–8 к разделу 1;
  • доходы временно пребывающих иностранцев — в приложении 9 к разделу 1;
  • пособия за счет ФСС — в приложении 3 и 4 к разделу 1.

Подробный порядок заполнения — в статье «Расчет по страховым взносам в ФНС 2017».

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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