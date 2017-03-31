Скачать расчет по страховым взносам в ФНС в 2017 году в Excel >>
Первый расчет по страховым взносам в ФНС в 2017 году нужно заполнить и сдать в налоговую инспекцию в течение следующего месяца. 2 мая – крайний срок отчетности, перенесенный в 2017 году из-за выходных и нерабочего праздника 1 Мая.
Форма расчета утверждена приказом ФНС России от 10 октября 2016 г. № ММВ-7-11/551. В этом же приказе говорится о том, как заполнить расчет по страховым взносам в ФНС в 2017 году.
Бланк большой, состоит из титульного листа, трех разделов и одиннадцати приложений. Еще один лист с персональными данными сдают граждане, которые нанимают работников, не являясь предпринимателями, и не знают свой ИНН.
Пустые листы в расчет по страховым взносам обычно не включают. Исключение — раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2 приложения 1 и 2 к разделу 1 и раздел 3, которые наряду с титульным листом заполняют все компании и предприниматели.
Не забудьте дополнительно указать:
- взносы по доптарифам — в подразделах 1.3.1, 1.3.2, 1.4 приложения 1 к разделу 1;
- пониженные тарифы — в приложениях 5–8 к разделу 1;
- доходы временно пребывающих иностранцев — в приложении 9 к разделу 1;
- пособия за счет ФСС — в приложении 3 и 4 к разделу 1.
Подробный порядок заполнения — в статье «Расчет по страховым взносам в ФНС 2017».
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