Скачать расчет по страховым взносам в ФНС в 2017 году в Excel >>

Первый расчет по страховым взносам в ФНС в 2017 году нужно заполнить и сдать в налоговую инспекцию в течение следующего месяца. 2 мая – крайний срок отчетности, перенесенный в 2017 году из-за выходных и нерабочего праздника 1 Мая.

Форма расчета утверждена приказом ФНС России от 10 октября 2016 г. № ММВ-7-11/551. В этом же приказе говорится о том, как заполнить расчет по страховым взносам в ФНС в 2017 году.

Бланк большой, состоит из титульного листа, трех разделов и одиннадцати приложений. Еще один лист с персональными данными сдают граждане, которые нанимают работников, не являясь предпринимателями, и не знают свой ИНН.

Пустые листы в расчет по страховым взносам обычно не включают. Исключение — раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2 приложения 1 и 2 к разделу 1 и раздел 3, которые наряду с титульным листом заполняют все компании и предприниматели.

Не забудьте дополнительно указать:

взносы по доптарифам — в подразделах 1.3.1, 1.3.2, 1.4 приложения 1 к разделу 1;

пониженные тарифы — в приложениях 5–8 к разделу 1;

доходы временно пребывающих иностранцев — в приложении 9 к разделу 1;

пособия за счет ФСС — в приложении 3 и 4 к разделу 1.

Подробный порядок заполнения — в статье «Расчет по страховым взносам в ФНС 2017».

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