Для компаний придумали новые взносы

Все компании обяжут платить новые взносы. Эти суммы пойдут на погашение долгов по зарплате, если компания станет банкротом. Законопроект № 133709-7 уже в Госдуме.

Работодатели ежемесячно будут перечислять за каждого работника взносы в размере 1/10 МРОТ. Сейчас МРОТ 7500 руб., с 1 июля – 7800 руб. Подробнее в статьях «МРОТ с 1 января 2017 года» и«МРОТ с 1 июля 2017 года в России».

Максимальная сумма взносов, которую надо накопить, равна 200% от фонда оплаты труда за один месяц.

Перечислять новые взносы надо будет на специальный счет. Для этого компаниям придется заключить договор с банком. Пользоваться деньгами на спецсчете компания не сможет. Банк заблокирует всю сумму. Но если компания станет банкротом, банк перечислит деньги конкурсному управляющему. И уже он выплатит работникам долги по зарплате.

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