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Скачайте КБК минимального налога по УСН за 2016 год

31 марта 123 просмотра

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КБК минимального налога для УСН на 2017 год изменился. Теперь такой же, как для УСН с объектом доходы минус расходы.

Раньше компании с объектом «доходы минус расходы» применяли два разных КБК:

  • для обычного налога по упрощенке;
  • для минимального.

КБК ставят в поле 104 платежного поручения. Посмотреть платежку с расшифровкой полей можно здесь.

Из-за двух разных КБК раньше постоянно возникали проблемы с зачетом этих сумм. С 2017 года таких трудностей больше не будет. КБК для упрощенки, которые теперь действуют, посмотрите в таблице:

Объект «доходы»

Объект «доходы минус расходы»

Авансы и налог — 18210501011011000110

Авансы, налог, минимальный налог — 18210501021011000110

Пени — 18210501011012100110

Пени — 18210501021012100110

Штраф — 18210501011013000110

Штраф — 18210501021013000110

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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